Промоутер: Ярд должен сделать так, чтобы Ковалев почувствовал себя старым

Известный британский промоутер поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

Сегодня, 24-го августа, в Челябинске (Россия) состоится бой между чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым и британским юоксером Энтони Ярдом.

Промоутер Фрэнк Уоррен поделился своим мнением об этом противостоянии.

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“Ярд должен показать, что Ковалев уже постарел. Нельзя позволить старому боксеру загнать тебя, нельзя позволить ему использовать опыт. Ярд должен сделать так, чтобы Ковалев почувствовал себя старым.

Ярду сразу нужно наброситься на соперника и быстро двигать руками. Надеюсь, он справится. Ярд и Ковалев - хорошие панчеры, так что это будет увлекательное зрелище. Как бы этот поединок не закончился, это будет интересно от начала и до конца.

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Этот бой может быть быстрым и ярким. Боксеры будут сбрасывать бомбы и кто-то не достоит до конца. Надеюсь, Ковалев думает о бое с Альваресом. Но если Ярд сможет победить, надеюсь у Сауля будут яйца выйти с ним в ринг“, - цитирует Уоррена Boxing News 24.

Напомним, за событиями боя Ковалев - Ярд вы сможете следить в нашей онлайн трансляции.

Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на бой Ковалев - Ярд.

Ранее прогноз на этот поединок дали такие именитые боксеры, как Андре Уорд, Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри.