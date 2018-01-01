Неделя до боя: Ломаченко показал, как готовился к поединку с Кэмпбеллом

Украинский боксер завершил тренировочный лагерь перед титульным поединком.

Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл Boxing Scene

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко ровно через неделю, 31-го августа, проведет поединок против британца Люка Кэмпбелла.

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Ломаченко уже завершил свой тренировочный лагерь и показал, как проходила его подготовка к титульному бою, на кону которого будут стоять пояса украинца и вакантный титул WBC.

"Ломаченко против Кэмпбелла. Неделя до боя", - гласит запись под видео на YouTube-канале Ломаченко.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Ломаченко - Кэмпбелл. Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на этот поединок.