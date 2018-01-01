Переключиться на мобильную версию

Неделя до боя: Ломаченко показал, как готовился к поединку с Кэмпбеллом

Комментариев: 0
Украинский боксер завершил тренировочный лагерь перед титульным поединком.

Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл
Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл
Boxing Scene

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко ровно через неделю, 31-го августа, проведет поединок против британца Люка Кэмпбелла.

Читай также: Чемпион IBF хочет провести поединок с победителем боя Ломаченко - Кэмпбелл

Ломаченко уже завершил свой тренировочный лагерь и показал, как проходила его подготовка к титульному бою, на кону которого будут стоять пояса украинца и вакантный титул WBC.

"Ломаченко против Кэмпбелла. Неделя до боя", - гласит запись под видео на YouTube-канале Ломаченко.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Ломаченко - Кэмпбелл. Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на этот поединок.

Поделись:
Теги: бокс, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл, тренировочный лагерь, видео
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь