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Хегай - Тихонов: полное видео боя

Комментариев: 2
Украинец выиграл у соперника единогласным решением судей.

Арнольд Хегай в бою против Владимира Тихонова
Арнольд Хегай в бою против Владимира Тихонова
twitter.com/ShowtimeBoxing

В Брокен-Арроу (США) состоялся вечер бокса, в рамках которого украинец Арнольд Хегай (16-0-1, 10 КО), выступающий во втором легчайшем дивизионе, встретился с российским боксером Владимиром Тихоновым (17-2, 10 КО).

Боксеры прошли всю дистанцию и все трое судье поставили 80:72 в пользу украинского спортсмена.

Смотрите полное видео боя Хегай - Тихонов:

Ранее сообщалось, что украинец Сергей Деревянченко провел первую дуэль взглядов с казахстанским спортсменом Геннадием Головкиным.

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Теги: бокс, видео боя, Арнольд Хегай
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  24.08.2019, 10:17
Оценка:  0
гость
ира 0956- 3,14зда из сыра что скажешь?
гость  (аноним)  24.08.2019, 10:15
Оценка:  0
гость
Молодец украинец! Что скажут по этому поводу наши козлобородые небратья?
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