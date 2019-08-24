Хегай - Тихонов: полное видео боя

Украинец выиграл у соперника единогласным решением судей.

Арнольд Хегай в бою против Владимира Тихонова twitter.com/ShowtimeBoxing

В Брокен-Арроу (США) состоялся вечер бокса, в рамках которого украинец Арнольд Хегай (16-0-1, 10 КО), выступающий во втором легчайшем дивизионе, встретился с российским боксером Владимиром Тихоновым (17-2, 10 КО).

Боксеры прошли всю дистанцию и все трое судье поставили 80:72 в пользу украинского спортсмена.

Смотрите полное видео боя Хегай - Тихонов:

Ранее сообщалось, что украинец Сергей Деревянченко провел первую дуэль взглядов с казахстанским спортсменом Геннадием Головкиным.