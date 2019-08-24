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Украинец Хегай одержал победу над россиянином Тихоновым

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Украинский боксер выиграл единогласным решением судей.
Арнольд Хегай
Арнольд Хегай
Boxing Scene

В Брокен-Арроу (США) состоялся вечер бокса, в рамках которого украинец Арнольд Хегай (16-0-1, 10 КО), выступающий во втором легчайшем дивизионе, встретился с российским боксером Владимиром Тихоновым (17-2, 10 КО).

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Наш соотечественник сумел вырвать победу в этом поединке. Россиянин выбрасывал больше ударов, но Хегай бил точнее и мощнее. В некоторых раундах Тихонову было особенно сложно, но до финального гонга боец достоял.

В итоге Хегай победил единогласным решением судей - все трое судей дали 80-72 в пользу украинца.

Таким образом, непобежденный украинец добыл свою 16-ю победу на профи-ринге.

Ранее американский боксер Эдриен Бронер заявил, что он собирается победить украинца Ивана Редкача.

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Теги: бокс, Арнольд Хегай, победа
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  24.08.2019, 10:06
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гость
нужно к его фамилии добавить окончание "ко", будет Хегайко - хоть чем-то напоминающее Украину, ....как прибалты делают
а так, конечно, парню спасибо за прославление страны
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