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Уайлдер: Джошуа не понимает, почему проиграл Руису, и поэтому уступит и в реванше

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Американский чемпион также высказался по поводу проведения поединка в Саудовской Аравии.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал предстоящий реванш Энтони Джошуа и Энди Руиса, который может пройти в Саудовской Аравии.

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"Место проведения боя вызывает беспокойство, поэтому пусть договариваются о нейтральной арене, которая будет устраивать и бойцов, и зрителей. Нужно организовать бой в той стране, которую хорошо знают. Я понимаю, почему Руис не хочет ехать туда. Будет ли там безопасно? 

Я видел, как в первом бою Руис попал Джошуа в висок и выбил его из равновесия. Энтони не смог восстановиться и четырежды отправился в нокдаун. Когда ты впервые оказываешься в новой ситуации, это служит тебе уроком.

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Мне кажется, Джошуа не понимает, почему проиграл Руису, а значит, он не знает, как правильно работать в тренировочном лагере. Поэтому я думаю, что Энди выиграет в реванше. Впрочем, бокс - удивительный вид спорта, и ты никогда не знаешь, что произойдет", - цитирует Уайлдера BBC.

Напомним, 1-го июня Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и забрал его чемпионские пояса. Реванш Джошуа - Руис запланирован на 7-е декабря в Саудовской Аравии, однако мексиканец хочет организовать второй поединок в Нью-Йорке.

Ранее тренер Руиса объяснил, почему чемпион не хочет проводить реванш с Джошуа в Саудовской Аравии.

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Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Энди Руис, Энтони Джошуа, реванш, Саудовская Аравия
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