Ковалев - Ярд: онлайн трансляция боя

Следите за чемпионским боем в полутяжелом весе Ковалев - Ярд на нашем сайте.

В субботу, 24-го августа, в Челябинске (Россия) Сергей Ковалев проведет защиту титула чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе в бою с представителем Великобритании обязательным претендентом Энтони Ярдом.

Онлайн трансляция боя Ковалев - Ярд будет доступна на нашем сайте в этой новости. Начало - ориентировочно в 22:00.

С одной стороны - опытный Сергей Ковалев, за плечами которого 33 победы, 28 из них нокаутом и прозвище “Крашер“. С другой стороны - молодой и амбициозный британец Энтони Ярд, пока еще не имеющий поражений на профессиональном ринге.

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является российский боксер. Так, в компании Parimatch, ставки на победу Ковалева принимают с коэффициентом 1.55, в то время как успех Ярда оценили в 2.45. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 20.00.

Отметим, что боксеры уже прошли традиционную церемонию взвешивания.

Ранее прогноз на этот поединок дали такие именитые боксеры, как Андре Уорд, Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри.