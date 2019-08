Билеты на бой Гвоздик - Бетербиев поступили в продажу

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик в октябре проведет объединительный бой с обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым.

Как сообщает промоутерская компания Top Rank на своей страничке в Twitter, билеты на этот поединок уже поступили в продажу.

Отметим, что вживую посмотреть это противостояние сможет 10 200 человек - именно столько вмещает арена Liacouras Center в Филадельфии.

Tickets are NOW ON SALE for the light heavyweight title unification between @ABeterbiev and Oleksandr "The Nail" Gvozdyk on Fri, 10/18. This is going to be a BIG one, don't miss your chance to see #BeterbievNail at the @LiacourasCenter!



PURCHASE TICKETS: https://t.co/mwlmvKaCri pic.twitter.com/TWjI1o42rc