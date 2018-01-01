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Стали известны размеры гонораров Ковалева и Ярда

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Боксеры проведут титульный поединок в российском городе Челябинск.
Сергей Ковалев и Энтони Ярд
Сергей Ковалев и Энтони Ярд
Boxing Scene

В субботу, 24-го августа, чемпион мира по версии WBO в полутяжелой весовой категории Сергей Ковалев проведет защиту титула в бою против британского боксера Энтони Ярда.

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Как стало известно Спорт Экспресс, россиянин получит за поединок 5 миллионов долларов, а вот гонорар Ярда немножко скромнее - 3 миллиона.

При этом источник отмечает, что сам боксер получит лишь 40% от этой суммы, а остальное между собой разделят его промоутеры и агенты.

Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на бой Ковалев - Ярд.

Ранее сообщалось, что боксеры провели традиционную церемонию взвешивания.

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Теги: бокс, Сергей Ковалев, Энтони Ярд, гонорар
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