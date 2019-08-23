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Усик ярко ответил российскому фанату

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Украинский боксер не упустил возможности потроллить одного из своих подписчиков.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa/

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик на своей страничке в Instagram поздравил своих поклонников с национальным праздником - Днем флага Украины.

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Под снимком, на котором изображены Усик и его коллеги - Василий Ломаченко и Александр Гвоздик, один из подписчиков написал: "С днем какого флага, Саня?" и добавил российский флаг.

Усик оригинально ответил фанату, написав: "В вашем случае, с флагом ЛГБТ".

Ранее сообщалось, что Александр Усик показал мастерство на тренировке по баскетболу.

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Теги: бокс, Александр Усик, прикол, Instagram
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