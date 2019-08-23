Усик ярко ответил российскому фанату
Украинский боксер не упустил возможности потроллить одного из своих подписчиков.
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик на своей страничке в Instagram поздравил своих поклонников с национальным праздником - Днем флага Украины.
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Под снимком, на котором изображены Усик и его коллеги - Василий Ломаченко и Александр Гвоздик, один из подписчиков написал: "С днем какого флага, Саня?" и добавил российский флаг.
Усик оригинально ответил фанату, написав: "В вашем случае, с флагом ЛГБТ".
Ранее сообщалось, что Александр Усик показал мастерство на тренировке по баскетболу.
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