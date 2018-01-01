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Ярд дал самоуверенный прогноз на бой против Ковалева

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По мнению британца, он сумеет выиграть у своего соперника нокаутом.
Энтони Ярд
Энтони Ярд
Boxing Scene

Британский боксер Энтони Ярд поделился своим прогнозом на предстоящий поединок против чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева.

"Я выиграю, выиграю бой нокаутом. Только этот исход у меня в голове. Я понимаю, что это будет тяжелый, бой, но я выиграю нокаутом.

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Каждый уважающий себя боец выходит на ринг, чтобы выиграть. Это то, что я держу в своем уме. Нет ничего невозможного, если ты веришь это. Поэтому у меня в голове только такой исход. Моя ментальность - показать лучшее, что я могу", - цитирует Ярда Sports.ru.

Напомним, бой Ковалев - Ярд состоится в субботу, 24-го августа, в Челяюинске (Россия). ВАшему вниманию прогнозы и ставки букмекеров на этот поединок.

Ранее сообщалось, что боксеры провели традиционную церемонию взвешивания.

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Теги: бокс, Энтони Ярд, Сергей Ковалев
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