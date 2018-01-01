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Ковалев и Ярд взвесились перед боем

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Россиянин оказался тяжелее своего соперника.
Сергей Ковалев и Энтони Ярд
Сергей Ковалев и Энтони Ярд
vringe.com

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев и британец Энтони Ярд прошли процедуру взвешивания накануне титульного боя. 

Оба боксера с первой попытки уложились в рамки полутяжелого веса (до 79,4 кг). 

По итогам взвешивания Ковалев оказался тяжелее соперника. Вес россиянина составил 79,2 кг, в то время как Гарсия потянул на 78,9 кг.

Поединок Ярд - Ковалев состоится 24-го августа в Челябинске. Букмекеры уже сделали свои прогнозы на бой Ярд - Ковалев.

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Теги: Сергей Ковалев, Энтони Ярд, бокс
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