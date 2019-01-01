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Головкин: Немного напуган, Деревянченко - очень классный боксер

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Казах выразил уважение своему следующему сопернику.
Геннадий Головкин
Геннадий Головкин
Getty Images

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал предстоящий бой против украинца Сергея Деревянченко, который состоится 5 октября в Нью-Йорке (США) за вакантное чемпионство IBF.

GGG лестно отозвался о своем следующем сопернике и заявил, что предсказать результат поединка будет крайне сложно.

“У меня есть прекрасный соперник, с которым я знаком довольно давно. Сергей Деревянченко – очень классный боксер. Это не игра, а настоящий поединок. Немного напуган, ведь знаю, что у Сергея очень сильная команда.

Знаю, что Деревянченко чувствует себя сильным и уверенным в себе, но это бокс. Никто не знает, кто выйдет из ринга победителем“, - приводит слова Головкина Fight Hype.

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