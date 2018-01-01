Джошуа: Уайлдер и Фьюри не хотят драться со мной, морозятся от моих предложений

Британец признался, что не может договориться о поединках с одними из самых популярных боксеров в мире.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа считает, что топовые боксеры его дивизиона избегают проводить с ним поединок.

Читай также: Фьюри: Сто процентов, Руис опять отправит Джошуа в нокаут

"Фьюри дерется с Отто Уаллином, но никто об этом не говорит. Я встречался с ним на любительском ринге. Уайлдер и Фьюри - сильнейшие боксеры в хэвивейте, им нельзя проводить бои с такими людьми.

Да, я перешел в профи позже, чем они. Но они все равно не хотят драться со мной, морозятся от моих предложений. Парни отказались от самых выгодных предложений в боксерском мире.

Читай также: Фьюри: Мне нужна только одна рука для победы над Руисом

Я дал людям возможность драться перед крупнейшей в мире аудиторией, получить огромную популярность, заработать самый большой гонорар и стать чемпионом. Они отказались от этого. Согласился только Руис.

Парни, с которыми я хочу выйти в ринг, распланировали свой график на полтора года. Они просто морозятся. Уайлдер согласился драться с Ортисом, а в следующем бою проведет реванш с Фьюри", - цитирует Джошуа Sky Sports.

Ранее Энтони Джошуа заявил, что гораздо сильнее большинства супертяжеловесов.