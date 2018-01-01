Хирн: Руис анонсирует реванш с Джошуа, иначе в суде он лишится чемпионских поясов

Промоутер подчеркнул, что мексиканец обязан выполнять условия контракта.

Британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Джошуа, рассказал об организации реванша своего клиента с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руисом.

“В ближайшие две недели мы организуем пресс-конференцию с участием Руиса и Джошуа. Примерно через день Энди анонсирует поединок. Он хотел бой на нейтральной территории. Нельзя жаловаться на Великобританию, а затем делать то же самое уже в случае с нейтральной локацией.

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Руис заслужил то, что сейчас имеет, но нужно быть мужчиной и выполнять условия контракта. Мы это делаем. И команда Руиса тоже это сделает. Все знают, что если спор дойдет до суда, то Энди потеряет свои пояса“, - цитирует Хирна BoxingNews24.

Напомним, реванш Джошуа - Руис планировалось провести 7-го декабря в Саудовской Аравии, однако мексиканский боксер отказался проводить там второй поединок.

Позже тренер Руиса объяснил, почему чемпион не хочет проводить реванш в Саудовской Аравии.