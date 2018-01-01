Деревянченко - о бое с Головкиным: Я понимаю, с кем мне предстоит боксировать

По мнению украинца, время его соперника уже подходит к концу.

Украинский средневес Сергей Деревянченко прокомментировал предстоящий бой против бывшего чемпиона мира Геннадия Головкина.

Украинец считает своего соперника одним из лучших в мире, но отмечает, что готов завоевать свой первый титул чемпиона мира.

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“Очень приятно вновь находиться в Madison Square Garden. Хочу поблагодарить мою команду: Лу ДиБеллу, Кита Конноли, Эла Хэймона, Андре Розье, Гарри Старка. А также спасибо команде Головкина, что приняли этот поединок и договорились.

Я понимаю, с кем мне предстоит боксировать. Геннадий - бывший чемпион мира и лучший средневес. Но я понимаю, что его время подходит к концу, и я хочу сделать это время концом. Приходите 5 октября, будет отличное шоу“, - цитирует Деревянченко DAZN.

Напомним, бой Деревянченко - Головкин состоится 5 октября в Нью-Йорке (США). На кону будет стоять вакантный титул IBF.

Ранее сообщалось, что боксеры провели первую дуэль взглядов.