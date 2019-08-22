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Деревянченко - Головкин: боксеры провели первую битву взглядов

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Украинец встретился со своим соперником в Нью-Йорке.
Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин
Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин
instagram.com/gggboxing/

Украинский боксер Сергей Деревянченко проведет бой за вакантный титул IBF против бывшего чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина.

Поединок состоится 5-го октября в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden.

В преддверии своего боя боксеры провели в Америке пресс-конференцию, а также сошлись в традиционной битве взглядов.

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Деревянченко и Головкин длительное время смотрели друг на друга, однако первым отвел глаза именно казахстанский спортсмен. GGG после этого в шутливой форме признал, что проиграл эту битву, и боксеры дружески пожали друг другу руки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🇰🇿 𝙫𝙨. 🇺🇦 . #GGGDerevyanchenko

Публикация от DAZN USA (@dazn_usa)

Ранее сообщалось, что Сергей Деревянченко получит ошеломляющий гонорар за бой с Геннадием Головкиным.

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Теги: бокс, Сергей Деревянченко, Геннадий Головкин, битва взглядов
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