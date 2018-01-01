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Климас: Бетербиеву повезло победить Гвоздика в любителях

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Менеджер рассказал, что украинец выходил тогда на ринг со сломанным носом.
Эгис Климас
Эгис Климас
Getty Images

Менеджер украинского чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Александра Гвоздика Эгис Климас вспомнил бой своего подопечного с обладателем пояса IBF Артуром Бетербиевым, который прошел в любителях в 2009 году.

Тогда россиянин досрочно победил своего соперника, однако Климас уверен, что поражение Гвоздика было случайным.

"Бетербиев и Гвоздик встречались в любителях, и там Саша проиграл досрочно. Конечно, мы не можем сравнивать любительский и профессиональный бокс, однако стоит еще упомянуть, что тогда Гвоздик выходил со сломанным носом, и проиграл досрочно, когда после джеба у него потекла из носа кровь, и бой остановили.

Если бы не этот факт, кто знает как сложился бы бой. Скорее всего, Бетербиеву тогда просто повезло, ведь Гвоздик обходил его почти по всем боксерским параметрам тогда, да и сейчас Александр тоже на пике формы", - рассказал Климас в интервью каналу VideoBoxing.

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