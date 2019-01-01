Ярд - о приезде в Россию: Багаж пропал, а в гостинице не было горячей воды

Британец посчитал эти события очень подозрительными.

Претендент на титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе Энтони Ярд прилетел в Россию для проведения боя с Сергеем Ковалевым, который состоится 24-го августа в Челябинске

Это путешествие для британца оказалось не из приятных. После прибытия в Россию, Ярд пожаловался на утерянный багаж, а также отсутствие горячей воды в гостинице.

"Мы летели в Россию бизнес классом, но, конечно, наш багаж пропал. К счастью, его нашли на следующий день. Однако нам пришлось идти в супермаркет, чтобы купить зубные щетки.

Вечером я очень хотел принять душ. Я пошел в ванную, но там не было горячей воды. Мы сообщили об этом, и нам предложили поменять номер. В новом номере горячей воды тоже не было. Я стараюсь не думать об этом, но это немного подозрительно", - заявил Ярд.