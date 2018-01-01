Отец Мейвезера: Уверен, что реванш моего сына и Пакьяо состоится

Флойд Мейвезер-старший подогрел интерес к потенциальному громкому поединку.

В последние несколько дней в сети появился видеоролик, в котором непобежденный Флойд Мейвезер признался, что ведет переговоры с суперчемпионом по версии WBA в среднем весе Мэнни Пакьяо о проведение второго поединка.

Несмотря на то, что сам Флойд заявил, что видео было старое и никаких договоренностей с филиппинцем нет, его отец Флойд Мейвезер-старший уверен, что реванш его сына с Пакьяо все-таки состоится.

"Я почти уверен, что они устроят бой. Я считаю, что если Пакьяо хочет провести бой с Флойдом, то их поединок состоится снова. Знаете, мой сын способен надрать ему задницу два, три, четыре или даже пять раз!" - приводит слова Мейвезера-старшего TMZ.