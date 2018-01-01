Уорд дал прогноз на бой Ковалева и Ярда

Именитый экс-чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд прокомментировал предстоящий бой между чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом.

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“Мне понравилось, как выглядел Ковалев в последнем бою, когда он победил Альвареса. А еще я увидел огромную уверенность Ярда и его тренера, но я слышал подобные слова в свой адрес на протяжении всей карьеры, так что их уверенность ничего не значит.

Я сомневаюсь, что Ярд когда-либо боксировал с кем-то вроде Ковалева. Я думаю, что Ковалев остановит Ярда в поздних раундах“, - приводит слова Уорда BoxingScene.

Отметим, что Уорд дважды встречался с Ковалевым в ринге - в первый раз американец выиграл у россиянина по очкам, а в реванше Андре выиграл досрочно.

Бой Ковалев - Ярд состоится 24-го августа в Челябинске (Россия). Вашему вниманию прогнозы и ставки букмекеров на этот поединок.

Ранее своими мнениями о бое Ковалева и Ярда поделились Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри.