Переключиться на мобильную версию

Кличко: Когда у политиков нет аргументов, они прибегают к подгаживанию

Комментариев: 0
Мэр Киева рассказал, что его аккаунт в Instagram был заблокирован.
Виталий Кличко
Виталий Кличко
Getty Images

Легендарный экс-боксер Виталий Кличко, ныне являющийся мэром Киева, рассказал, что его официальный аккаунт в Instagram был заблокирован.

"Сегодня мою страницу в Instagram заблокировали. Причиной стала массированная атака так называемых интернет-троллей.

Читай также: Владимир Кличко - о возможном политическом дебюте: Никогда не говори никогда

Считаю это неуклюжей попыткой закрыть один из популярных каналов, через который я ежедневно общаюсь с киевлянам, с украинцами, показываю, что сделано в Киеве, и что мы планируем сделать. Но, видно, не всем это нравится.

Политика - вещь грязная. И когда у мало на что способных "политиков" нет аргументов и успешно сделанных дел, - они прибегают к подгаживанию. Что ж, будем наводить чистоту.

В ближайшее время страница в Instagram восстановится", - написал Кличко на своей страничке в Facebook.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко ночью на доске для серфинга прокатился по Днепру.

Поделись:
Теги: бокс, Виталий Кличко, Instagram
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь