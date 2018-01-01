Кличко: Когда у политиков нет аргументов, они прибегают к подгаживанию
Легендарный экс-боксер Виталий Кличко, ныне являющийся мэром Киева, рассказал, что его официальный аккаунт в Instagram был заблокирован.
"Сегодня мою страницу в Instagram заблокировали. Причиной стала массированная атака так называемых интернет-троллей.
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Считаю это неуклюжей попыткой закрыть один из популярных каналов, через который я ежедневно общаюсь с киевлянам, с украинцами, показываю, что сделано в Киеве, и что мы планируем сделать. Но, видно, не всем это нравится.
Политика - вещь грязная. И когда у мало на что способных "политиков" нет аргументов и успешно сделанных дел, - они прибегают к подгаживанию. Что ж, будем наводить чистоту.
В ближайшее время страница в Instagram восстановится", - написал Кличко на своей страничке в Facebook.
Ранее сообщалось, что Владимир Кличко ночью на доске для серфинга прокатился по Днепру.
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