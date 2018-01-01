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Деревянченко получит ошеломляющий гонорар за бой с Головкиным

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Украинец заработает рекордную сумму в своей карьере.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко
Boxing Scene

Украинский боксер Сергей Деревянченко проведет бой с казахстанцем Геннадием Головкиным 5-го октября в Нью-Йорке.

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Как сообщает известный инсайдер The Athletic Майк Коппинджер, украинец получит за чемпионский поединок рекордный гонорар в своей карьере - свыше пяти миллионов долларов.

Ранее самой крупной суммой, которую получал Деревянченко за бой, была 500 тысяч долларов. Столько Сергей заработал за чемпионский бой против Дэниела Джейкобса в 2018 году.

Информации о том, сколько получит Головкин нет, однако известно, что он гарантированно заработает восьмизначную сумму.

Примечательно, что гонорар Деревянченко за один бой больше, чем другой украинец Александр Гвоздик заработал за свою карьеру

Ранее сообщалось, что Геннадий Головкин начал подготовку к бою с Сергеем Деревянченко.

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Теги: бокс, Сергей Деревянченко, гонорар, Геннадий Головкин
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