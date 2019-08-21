Бой Деревянченко - Головкин за титул IBF официально анонсирован

Победитель этого поединка выйдет на объединительный бой с Саулем Альваресом.

Украинский средневес Сергей Деревянченко и казах Геннадий Головкин будут биться за пояс IBF.

Матч состоится в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden, 5 октября. Поединок покажут на DAZN, с которой у Головкина заключено соглашение. Ранее отмечалось, что данный за данный бой Сергей получит самый большой гонорар в карьере - примерно 5 млн долларов.

Победитель данного матча будет противостоять Канело Альваресу в объединительном бою.

Заметим, что для Деревянченко это будет вторая попытка завоевать чемпионский пояс. В 2018 году украинец проиграл бой за вакантный на тот момент пояс IBF Дэниелу Джейкобсу.

Отметим, что Геннадий Головкин начал тренировочный лагерь перед следующим поединком.