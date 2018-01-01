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Фьюри: Мне нужна только одна рука для победы над Руисом

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Тайсон Фьюри позволит фанатам выбрать "победную" руку.
Фьюри: Мне нужна только одна рука для победы над Руисом

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал свой предстоящий бой с Отто Уаллином, вероятный реванш с Деонтеем Уайлдером, а также высказался о поединке с чемпионом Энди Руисом.

"Уаллин? На 100 процентов это будет грандиозный бой. Я действительно с нетерпением жду поединок в сентябре, а затем с нетерпением буду ждать возможности нокаутировать Уайлдера. Или даже если он нокаутирует меня, я все равно буду ждать этого. Потому что это бокс: вы выигрываете, а некоторые проигрывают.

Каждая великая династия должна подойти к концу, но я не верю, что Уайлдер положит "Цыганского короля"

Бой с Руисом? Мы никогда не знаем, что случится в жизни, и я никогда не могу сказать нет. Но я скажу одно: я позволю фанатам решить, какую руку я буду держать за спиной, и побью Руиса другой рукой, потому что мне нужна только одна рука для победы над ним", — сказал Фьюри.

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Теги: Тайсон Фьюри, бокс
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