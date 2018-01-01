Чемпион IBF хочет провести поединок с победителем боя Ломаченко - Кэмпбелл

Ганский боксер хочет заполучить звание абсолютного чемпиона мира.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Ричард Комми (29-2, 26 КО) рассчитывает получить статус абсолютного чемпиона мира, встретившись в ринге с победителем в поединке между Василием Ломаченко (13-1, 10 КО) и Люком Кэмпбеллом (20-2, 18 КО).

“Хочу напомнить всем, что я - чемпион мира по версии IBF, и все эти проспекты легкого веса и их промоутеры должны уважать это.

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На следующих выходных в Лондоне состоится большой бой, за которым я буду пристально следить. Пусть победит сильнейший, и давайте же встретимся друг с другом за все пояса“, - написал Комми на своей страничке в Instagram.

Напомним, бой Ломаченко - Кэмпбелл состоится 31-го августа в Лондоне (Великобритания) на арене O2. На кону будут стоять пояса украинца и вакантный титул WBC.

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