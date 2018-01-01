Стало известно, сколько заработал Гвоздик за свою профессиональную карьеру

Украинец стал пятым в списке самых высокооплачиваемых боксеров Украины.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик попал в список самых высокооплачиваемых боксеров Украины.

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Как сообщает портал Mixsport, за свою профессиональную карьеру Гвоздик заработал 4 миллиона евро. Свой первый шестизначный гонорар Александр получил после победы над Адонисом Стивенсоном.

Отмечается, что за предстоящий объединительный бой с Артуром Бетербиевым украинец получит самый крупный гонорар в карьере - 1,5 миллиона долларов.

В топ-5 самых высокооплачиваемых боксеров Украины также входят Владимир и Виталий Кличко, Василий Ломаченко и Александр Усик.

Ранее сообщалось, сколько Василий Ломаченко заработал за карьеру.