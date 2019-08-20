Бронер: Я вернулся, пора побеждать Редкача

Американец отметил, что в скором времени будет известна дата боя с украинским боксером.

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриен Бронер сообщил, что проведет бой с украинцем Иваном Редкачом.

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“Мне нужно справиться с этой ситуацией. Шутки кончились, пора прекратить все эти игры. Пора побеждать Редкача. Скоро станет известна дата реального боя. Я вернулся!“, - написал Бронер на своей страничке в Instagram.

Напомним, недавно Эдриен Бронер объявил о завершении карьеры, однако позже сообщил, что дети отговорили его от этого решения.

Ранее Иван Редкач прокомментировал возможный бой с Бронером.