Арум: Интересная идея провести бой Ломаченко с Пакьяо

Известный промоутер признал, что хотел бы увидеть этот поединок.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, представляющий интересы чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко, прокомментировал возможность проведения боя своего клиента с Мэнни Пакьяо, выступающим в полусреднем весе.

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“Я бы хотел увидеть бой Ломаченко - Пакьяо, но я сомневаюсь, что Мэнни решит опускаться в легкий вес. Возможно, нам удастся организовать этот поединок в промежуточном весе.

Мы не ведем переговоров об этом бое, но это интересная идея“, - сказал Арум в комментарии SiriusXM Boxing.

Напомним, свой следующий бой Василий Ломаченко проведет 31-го августа в Лондоне (Великобритания). Его соперником будет британец Люк Кэмпбелл, а на кону будут стоять пояса украинца и вакантный титул WBC.

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