Переключиться на мобильную версию

Арум: Интересная идея провести бой Ломаченко с Пакьяо

Комментариев: 0
Известный промоутер признал, что хотел бы увидеть этот поединок.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, представляющий интересы чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко, прокомментировал возможность проведения боя своего клиента с Мэнни Пакьяо, выступающим в полусреднем весе.

Читай также: Арум: Ломаченко - величайший боксер со времен молодого Мухаммеда Али

“Я бы хотел увидеть бой Ломаченко - Пакьяо, но я сомневаюсь, что Мэнни решит опускаться в легкий вес. Возможно, нам удастся организовать этот поединок в промежуточном весе.

Мы не ведем переговоров об этом бое, но это интересная идея“, - сказал Арум в комментарии SiriusXM Boxing.

Напомним, свой следующий бой Василий Ломаченко проведет 31-го августа в Лондоне (Великобритания). Его соперником будет британец Люк Кэмпбелл, а на кону будут стоять пояса украинца и вакантный титул WBC.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка. Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на бой Ломаченко - Кэмпбелл.

Поделись:
Теги: бокс, Боб Арум, Василий Ломаченко, Мэнни Пакьяо
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь