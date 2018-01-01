Поветкин: Фьюри - непростой и неудобный соперник

Российский боксер готовится к поединку против Хьюи Фьюри.

Российский боксер супертяжелого веса Александр Поветкин рассказал о подготовке к бою против британца Хьюи Фьюри.

"Почти год назад я перенес операцию на локтевых суставах, и уже вот сейчас во время спаррингов у меня нет такого, что было раньше - больше не отказывают руки. Сейчас чувствую себя отлично, планомерно готовлюсь к бою.

Читай также: Хирн: Если Хьюи Фьюри одолеет Поветкина, то быстро станет претендентом на чемпионство

С начала недели у меня начался тренировочный сбор, начались спарринги. Времени осталось не так много, потому тренируемся в усиленном режиме. 27-го августа летим в Лондон, уже финальные тренировки мы будем проводить там.

Фьюри - очень непростой боксер, неудобный. Высокий, с хорошей антропометрией. Он навязывает свой бой, свой стиль, держит дистанцию, а, когда ты будешь сближаться, то он тут же будет пробовать тебя вязать. Вот и вся его работа будет", - сказал Поветкин в интервью YouTube-каналу Мир бокса.

Напомним, Александр Поветкин проведет бой с Хьюи Фьюри в андеркарде поединка Ломаченко - Кэмпбелл. Вечер бокса состоится 31-го августа в Лондоне (Великобритания).

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на бой Поветкин - Фьюри.