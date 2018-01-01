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Джошуа сожалеет, что разрешил Руису подержать чемпионские пояса перед боем

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе признал свою ошибку.
Энтони Джошуа и Энди Руис
Энтони Джошуа и Энди Руис
Getty Images

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа высказался по поводу того, что накануне боя с Энди Руисом разрешил сопернику подержать чемпионские пояса, которые по итогу поединка перешли к мексиканцу.

"Учитывая то, что произошло со мной, я бы посоветовал другим боксерам никогда не давать свои пояса соперникам. Это психологическая вещь.

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Раньше я говорил, что титулы ничего не говорят обо мне. Я - ответственный человек и я был чемпионом до того, как заполучил пояса. Мои достижения не диктовали мне то, каким человеком быть.

Да, я лишился поясов, но мой чемпионский дух все еще при мне. Для меня бокс - это гораздо больше, чем пояса. Бокс - это способ создать чемпионское мышление", - цитирует Джошуа Boxing Scene.

Напомним, 1-го июня Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и забрал чемпионские пояса.

Ранее сообщалось, что мексиканец отказался проводить реванш с британцем в Саудовской Аравии.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Энди Руис
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