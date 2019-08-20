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Красюк: Британцы стоя будут аплодировать Ломаченко после победы над Кэмпбеллом

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Промоутер признался, что с нетерпением ждет поединка олимпийских чемпионов.
Александр Красюк и Василий Ломаченко
Александр Красюк и Василий Ломаченко
instagram.com/alex.krassyuk/

Украинский промоутер Александр Красюк поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко с британцем Люком Кэмпбеллом.

“Я вам честно скажу, с нетерпением жду этого поединка. На мой взгляд, это будет самый сложный бой в карьере украинца.

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С другой стороны, этот поединок даст Ломаченко возможность спрогрессировать, как боксеру, хотя там ему уже особо некуда прогрессировать, и стать хрестоматийным боксером.

Бой с Кэмпбеллом очень непростой со всех боксерских точек зрения, а также и с медийной точки зрения, ведь он будет драться в Великобритании, в Лондоне, против местного олимпийского чемпиона, где весь стадион будет поддерживать Кэмпбелла.

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Однако опять же, чем отличается британский болельщик от всех других болельщиков, они разбираются в боксе, они поддерживают своих, но болеют за бокс.

Когда Василий одержит победу, они будут стоя его приветствовать и желать успеха“, - сказал Красюк в интервью Luckypunch.net.

Напомним, бой Ломаченко - Кэмпбелл состоится 31-го августа в Лондоне (Великобритания). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка.

Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на бой Ломаченко - Кэмпбелл.

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Теги: бокс, Александр Красюк, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл
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Комментариев (1)
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Peyot    20.08.2019, 11:16
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Peyot
чем реально будет бой отличаться так тем что в Британии своим боксерам никто не мешает употреблять допинг и тесты там проводят "как нада" ... Потому бой для Васи будет нереально сложным!
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