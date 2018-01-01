Пулев заявил, что Фьюри отказался от боя с ним

По словам болгарского спортсмена, Тайсон Фьюри испугался выходить на ринг.

Несколько дней назад британец Тайсон Фьюри рассказал, что болгарин Кубрат Пулев был в списке боксеров, которые отказались проводить с ним поединок.

Болгарский боксер выступил с опровержением этих слов, заявив, что в прошлом сам “цыганский король“ не хотел выходить на ринг против него.

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“Фьюри использует меня и других известных боксеров, которые в данный момент недоступны по различным причинам. Фьюри просто пиарится, а на самом деле он несколько лет назад отказался от боя со мной, и не потому, что был недоступен, а потому что боялся.

Моя основная цель - стать чемпионом мира. Я не собираюсь драться с проходимцами, как Фьюри. Могу заверить, что однажды настанет и черед Тайсона и он будет таким же бессильным, как и его двоюродный брат, который много болтал“, - цитирует Пулева Boxing Scene.

Отметим, что следующим соперником Тайсона Фьюри будет Отто Уаллин, а его брат Хьюи Фьюри проведет бой с Александром Поветкиным. Вашему вниманию прогнозы и ставки букмекеров на поединок Поветкин - Фьюри.