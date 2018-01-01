Ярд - о бое с Ковалевым: Поездка в Россию - это очень серьезно

Британец считает, что время его соперника уже прошло.

Претендент на титул чемпиона мира в полутяжелом весе Энтони Ярд (18-0-0, 17 KO) прокомментировал свой предстоящий бой с обладателем титула WBO Сергееем Ковалевым (33-3-1, 28 KO).

"На бумаге это большая задача - отправиться в Россию. От меня требуется свергнуть будущего члена Зала славы, парня, который дерется с лучшими в дивизионе.

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Ковалев очень долго был чемпионом. Он завоевал титул уже тогда, когда я только начал заниматься боксом. У него было свое время. Он проделал потрясающую работу, но я уверен в себе, хотя более половины мира считает эту миссию невыполнимой.

Поездка в Россию - это очень серьезно, будет трудно. Напротив тебя будет стоять Ковалев. До сих пор все было именно так, как я хочу. Я хочу пережить это. Никаких нервов, только азарт", - приводит слова Ярда BoxingNews24.

Ранее своего победителя в бою Ковалев - Ярд назвал известный американский боксер Деонтей Уайлдер.

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