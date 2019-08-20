Украинец Постол может провести титульный бой в этом году

Наш боксер является обязательным претендентом на пояс WBC в первом полусреднем весе.

Украинский боксер Виктор Постол, который является обязательным претендентом на титул WBC в первом полусреднем весе, до конца года может провести титульный бой.

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Как сообщает ESPN, Всемирный боксерский совет (WBC) обязал чемпиона организации Хосе Рамиреса начать переговоры с командой украинца о проведении поединка. Стороны должны согласовать условия боя до 20-го сентября.

Отмечается, что в случае, если американец не достигнет соглашения с украинцем, то WBC назначит промоутерские торги.

Ожидается, что бой Постол - Рамирес состоится либо в ноябре, либо в декабре этого года.

Напомним, 31-го августа украинец Василий Ломаченко проведет бой с британцем Люком Кэмпбеллом. На кону боя будут стоять титулы Ломаченко (WBA, WBO) и вакантный пояс WBC.

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