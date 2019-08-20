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Украинец Постол может провести титульный бой в этом году

Комментариев: 2
Наш боксер является обязательным претендентом на пояс WBC в первом полусреднем весе.
Виктор Постол
Виктор Постол
Getty Images

Украинский боксер Виктор Постол, который является обязательным претендентом на титул WBC в первом полусреднем весе, до конца года может провести титульный бой.

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Как сообщает ESPN, Всемирный боксерский совет (WBC) обязал чемпиона организации Хосе Рамиреса начать переговоры с командой украинца о проведении поединка. Стороны должны согласовать условия боя до 20-го сентября.

Отмечается, что в случае, если американец не достигнет соглашения с украинцем, то WBC назначит промоутерские торги.

Ожидается, что бой Постол - Рамирес состоится либо в ноябре, либо в декабре этого года.

Напомним, 31-го августа украинец Василий Ломаченко проведет бой с британцем Люком Кэмпбеллом. На кону боя будут стоять титулы Ломаченко (WBA, WBO) и вакантный пояс WBC.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Ломаченко - Кэмпбелл. Вашему вниманию также прогнозы и ставки букмекеров на этот поединок.

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Теги: бокс, Виктор Постол, Хосе Рамирес
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Комментариев (2)
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Лапотники-скот  (аноним)  20.08.2019, 10:02
Оценка:  0
Лапотники-скот
А у лаптей там хоть один чемпион остался? Ну хоть претендент?
Или все сбухались?
гость  (аноним)  20.08.2019, 10:01
Оценка:  0
гость
Песта Хосику
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