Украинец Постол может провести титульный бой в этом году
Украинский боксер Виктор Постол, который является обязательным претендентом на титул WBC в первом полусреднем весе, до конца года может провести титульный бой.
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Как сообщает ESPN, Всемирный боксерский совет (WBC) обязал чемпиона организации Хосе Рамиреса начать переговоры с командой украинца о проведении поединка. Стороны должны согласовать условия боя до 20-го сентября.
Отмечается, что в случае, если американец не достигнет соглашения с украинцем, то WBC назначит промоутерские торги.
Ожидается, что бой Постол - Рамирес состоится либо в ноябре, либо в декабре этого года.
Напомним, 31-го августа украинец Василий Ломаченко проведет бой с британцем Люком Кэмпбеллом. На кону боя будут стоять титулы Ломаченко (WBA, WBO) и вакантный пояс WBC.
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