Уайлдер и Ортис проведут реванш в ноябре - источник

После реванша с Луисом Ортисом американскому боксеру предстоит провести второй бой с Тайсоном Фьюри.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (41-0-1, 40 KO) осенью проведет реванш с кубинским боксером Луисом Ортисом (31-1, 26 KO).

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Как сообщает известный инсайдер Майк Коппинджер на своей страничке в Twitter, Уайлдер и Ортис должны провести реванш до конца ноября. Эти сроки связаны с условиями контракта о втором бое американца с Тайсоном Фьюри, который запланирован на 22 февраля.

Бой Уайлдер - Ортис будут совместно транслировать ESPN и FOX по системе PPV.

Таким образом, Уайлдер вначале проведет реванш с Ортисом, а после этого начнет подготовку к поединку с Фьюри.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри назвал Деонтея Уайлдера завистливым бомжом.