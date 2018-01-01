Менеджер: Реванш Пакьяо с Мейвезером может принести много денег

Гиббонс считает, что второй бой между боксерами будет очень увлекательным, если он состоится.

Менеджер чемпиона WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо, Шон Гиббонс, прокомментировал потенциальный реванш своего клиента против Флойда Мейвезера.

"Флойд? С ним всегда тяжело из-за его стиля. Именно поэтому бой с ним может оказаться великим. И Пакьяо, и Мейвезер могут показать интересную битву стилей. Я думаю, что реванш будет очень увлекательным, если он все же состоится.

Этот поединок может принести много денег. Это все, что я сейчас могу сказать. Посмотрите на социальные сети: если бы реванш Пакьяо-Мейвезер не был бы интересен, его бы не обсуждали.

Но поймите, мы не преследуем Мейвезера. Если удастся договориться о такой встрече - будет хорошо. Но в любом случае, это будет просто еще один бой для Мэнни", - приводит слова Гиббонса WBN.