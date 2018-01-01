Уайлдер назвал своего победителя в бою Ковалев - Ярд
Американский боксер сделал свой прогноз на предстоящий поединок.
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка между обладателем титула по версии WBO в среднем весе Сергея Ковалева и британским боксером Энтони Ярдом.
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"Я выберу Ярда. Мне все в нем нравится. Меня располагает его уверенность в ринге, что он привносит в ринг и что предлагает", - цитирует Уайлдера BoxingNews24.
Отметим, бой Ковалев - Ярд состоится 24-го августа в Челябинске (Россия).
Ранее прогноз на этот поединок дал известный британский боксер Тайсон Фьюри. Вашему вниманию также прогнозы букмекеров на бой Ковалев - Ярд.
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