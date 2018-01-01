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Уайлдер назвал своего победителя в бою Ковалев - Ярд

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Американский боксер сделал свой прогноз на предстоящий поединок.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился своими ожиданиями  от предстоящего поединка между обладателем титула по версии WBO в среднем весе Сергея Ковалева и британским боксером Энтони Ярдом.

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"Я выберу Ярда. Мне все в нем нравится. Меня располагает его уверенность в ринге, что он привносит в ринг и что предлагает", - цитирует Уайлдера BoxingNews24.

Отметим, бой Ковалев - Ярд состоится 24-го августа в Челябинске (Россия).

Ранее прогноз на этот поединок дал известный британский боксер Тайсон Фьюри. Вашему вниманию также прогнозы букмекеров на бой Ковалев - Ярд.

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Теги: бокс, Сергей Ковалев, Энтони Ярд, Деонтей Уайлдер
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