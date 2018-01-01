Гвоздик: Боксерам нужно высшее образование, чтобы не разучиться читать и общаться

Украинский боксер считает, что необходимо совмещать спорт и бучение.

Чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) рассказал, почему профессиональным боксерам важно иметь высшее образование.

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"Боксерам нужно образование, чтобы не разучиться читать и не разучиться общаться. Все-таки в нашем спорте мозг подвергается сильному воздействию. Поэтому, чтоб держать все под контролем, надо совмещать спорт с учебой", - сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу Город Х.

Отметим, что у Гвоздика два диплома о высшем образовании - учителя физкультуры и юриста. Боксер считает, что однажды ему могут пригодиться его дипломы.

"Придется ли применить свои дипломы? Посмотрим, неизвестно, что случится в будущем. Но имея два таких образования... Все те ученики, которые будут сачковать в школе - будут преследоваться по закону", - с юмором ответил Александр.

Ранее Александр Гвоздик заявил, что хочет объединить чемпионские пояса.