Фьюри: Сейчас Руис не тренируется, мне тяжело дать прогноз на бой с Джошуа

Также он пока не знает, можно ли считать его вторым пришествием Бастера Дугласа.

Британский линейный чемпион в хевивейте Тайсон Фьюри высказался касательно грядущего боя между его соотечественником Энтони Джошуа и чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руисом.

"Мне бы хотелось сказать вам мой прогноз, но загвоздка в том, что мы не знаем, как занимается Руис. Мы не в курсе, как это снова полученная слава и состояние успеха поменяли его.

Мы никогда не узнаем, является ли Руис вторым пришествием Бастера Дугласа, по крайней мере до тех пор, пока он не выйдет на ринг. Я знаю, что он сейчас не тренируется", - приводит слова боксера fightnews.

Ранее тренер Руиса объяснил, почему чемпион не хочет проводить реванш с Джошуа в Саудовской Аравии.