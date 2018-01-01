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Арум - о бое Гвоздика: Что может быть круче битвы двух непобежденных чемпионов?

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Также он отметил, что этот поединок станет победителем в номинации "бой года".
Боб Арум /World Boxing News
Боб Арум /World Boxing News

Промоутер обладателя титула WBC в полутяжелом дивизионе Александра Гвоздика Боб Арум полагает, что матч украинского боксера против российского чемпиона IBF может стать "боем года".

"Вероятно, что именно этот поединок и будет победителем в номинации "бой года". Это же битва двух невероятных непобежденных чемпионов, что может быть лучше?", - заявил промоутер в интервью Top Rank.

Ранее Гвоздик прокомментировал официальное объявление своего объединительного боя против россиянина.

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