Арум - о бое Гвоздика: Что может быть круче битвы двух непобежденных чемпионов?

Также он отметил, что этот поединок станет победителем в номинации "бой года".

Промоутер обладателя титула WBC в полутяжелом дивизионе Александра Гвоздика Боб Арум полагает, что матч украинского боксера против российского чемпиона IBF может стать "боем года".

"Вероятно, что именно этот поединок и будет победителем в номинации "бой года". Это же битва двух невероятных непобежденных чемпионов, что может быть лучше?", - заявил промоутер в интервью Top Rank.

Ранее Гвоздик прокомментировал официальное объявление своего объединительного боя против россиянина.