Тренер Руиса объяснил, почему чемпион не хочет проводить реванш с Джошуа в Саудовской Аравии

По словам тренера есть много несогласованных вопросов.

Тренер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энди Руиса, Мэнни Роблес, объяснил, почему его подопечный выступает против возможности проведения поединка в Саудовской Аравии.

"Есть много вопросов, на которые надо дать ответы. В Саудовской Аравии нет боксерских комиссий. Кто будет отвечать за проведение боя в этой стране? Кто возьмет на себя ответственность за организацию допинг-тестов? В Саудовской Аравии не работает VADA. Это простые вопросы, требующие простых ответов. Однако мы их не получили.

Кто гарантирует нашу безопасность? Ради чего нужно устраивать бой в Саудовской Аравии? Ради денег? Так в США или Великобритании их тоже хватает.

Мы говорим о стране, которая не является демократической, о стране, где нарушаются права человека, и которую люди оставляют, чтобы жить в лучшем месте. Как там защитят чемпиона мира? Мы не можем взять наших женщин туда, я слышу мнение, что нам лучше оставаться дома. В этой стране действуют другие законы, чем те, к которым мы привыкли.

Зачем нам ехать в Саудовскую Аравию? Ради чего? Опция реванша. Именно о ней упоминал Эдди Хирн. Я никогда не обвиню Энтони Джошуа в использовании чего-то запрещенного, но мы просто хотим драться на нейтральной арене. Мы просим только об этом. Я не думаю, что поездка на бой в Саудовскую Аравию - справедливый вариант для Энди", - заявил Мэнни Роблес.