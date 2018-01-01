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Гвоздик: Хочу объединить пояса, и моя миссия начнется с Бетербиева

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Александр Гвоздик обещает устроить праздник в поединке с Бетербиевым.
Гвоздик: Хочу объединить пояса, и моя миссия начнется с Бетербиева

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик прокомментировал официальное объявление своего объединительного боя против россиянина Артура Бетербиева, которому принадлежит пояс IBF.

"Моя первая цель заключалась в завоевании титула чемпиона мира в полутяжелом весе. Теперь я хочу объединить пояса, и моя миссия начнется с Артура Бетербиева. Это будет увлекательный бой, который принесет удовольствие болельщикам. Фанаты просили устроить наш поединок, и мы это сделаем.

Я знаю, что стану объединенным чемпионом. В моем углу будет лучший тренер – Тедди Атлас. Это наш третий совместный поединок, под руководством Атласа я буду становиться лучше", - цитирует Гвоздика boxingscene.com. 

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Теги: Александр Гвоздик, Артур Бетербиев
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