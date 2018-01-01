Климас: Победа над Ярдом гарантирует Ковалеву бой с Альваресом

Мексиканский боксер готов провести поединок с Сергеем Ковалевым, если он одолеет Энтони Ярда.

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева, высказался по поводу боя своего клиента с обладателем титулов WBA и WBC в средней весовой категории Саулем Альваресом.

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"Альварес дал понять, что он ни с кем, кроме Ковалева, боксировать не хочет. Сейчас он ждет результата боя с Ярдом. Это мотивирует Ковалева, ведь победа над Энтони, фактически, гарантирует ему бой с Альваресом.

Финансовая сторона вопроса в порядке. Вначале они играли в игры, просто безумие, сколько они предлагали. Но затем они изменили условия и тогда мы уже смогли обсудить этот поединок", - цитирует Климаса Boxing Scene.

Бой Ковалев - Ярд состоится 24-го августа в Челябинске (Россия). Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на этот поединок.

Ранее свой прогноз на бой дал именитый британец Тайсон Фьюри.