Фьюри назвал дату и место реванша с Уайлдером

"Цыганский король" подтвердил, что встретится с Деонтеем Уайлдером в феврале 2020-го года.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри анонсировал реванш с обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером.

Как сказал "цыганский король" в прямом эфире передачи ESPN's Now or Never, второй бой с американцем состоится 22-го февраля 2020-го года. Примечательно, что Фьюри называл эту дату еще месяц назад.

Британец также отметил, что местом проведения поединка Уайлдер - Фьюри был выбран американский город Лас-Вегас.

До реванша боксеры проведут по одному бою - Фьюри встретится на ринге с непобежденным шведом Отто Уаллином 14-го сентября, а Уайлдер проведет реванш с кубинцем Луисом Ортисом 23-го ноября.

Напомним, первый поединок между Фьюри и Уалйдером состоялся 1-го декабря 2018 года и завершился вничью.