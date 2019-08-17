Российский супертяжеловес получил предложение о бое от Усика

Представители Андрея Федосова рассказали, что получили предложение от команды украинца.

Российский боксер Андрей Федосов, выступающий в супертяжелом дивизионе, может провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком.

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Промоутерская компания Banner Promotions, представляющая интересы Федосова, подтвердила, что команда Усика контактировала с ними и сделала предложение о бое. При этом промоутер Мэтт Роулэнд отметил, что поединок точно не состоится 12 октября, когда Усик дебютирует в хэвивейте.

“Я показал предложение от команды Усика менеджерам Федосова, им понравилась эта идея. Но они решили вначале провести разогревочный поединок в октябре. После этого боя мы вновь рассмотрим бой с Усиком или любым другим топовым супертяжеловесом.

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Мне нравился вариант боя с Усиком, ведь украинец долго был вне ринга, и, тем более, это его первый опыт в супертяжелом весе, кто знает, что произойдет. Надеюсь, у нас снова будет шанс устроить это бой для Андрея после 12-го октября“, - цитирует Роулэнда Boxing Scene.

Напомним, дебютный поединок Александра Усика в супертяжелом весе состоится 12-го августа в Чикаго (США).

Ранее промоутер украинца Эдди Хирн пообещал назвать имя соперника Усика на следующей неделе.