Кэмпбелл: Рано или поздно Ломаченко проиграет

Будущий соперник украинского боксера верит в свою победу.

Британский проспект Люк Кэмпбелл прокомментировал предстоящий титульный бой с чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко.

“В то время, когда Ломаченко входил в топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории, мне приходилось оставаться в андеркарте и бороться за свою возможность.

Он трижды проводил бои в Великобритании, но именно мне пришлось стремиться к бою с ним. В конце концов, все когда-нибудь проигрывают, не так ли? Рано или поздно это случится. Я верю, что выиграю у него. Уверен, что за 19 лет, которые я отдал этому виду спорта, меня достаточно дисциплинировали“, - цитирует Кэмпбелла Sky Sports.

Напомним, бой Ломаченко - Кэмпбелл состоится 31-го августа на арене О2 в Лондоне. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка Ломаченко - Кэмпбелл. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на бой.

Ранее сообщалось, что на бой Ломаченко - Кэмпбелл продали все билеты.