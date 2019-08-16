Усик узнает имя своего соперника на следующей неделе
Известный британский промоутер Эдди Хирн, возглавляющий компанию Matchroom Boxing, сообщил важные подробности предстоящего дебюта украинского боксера Александра Усика в хэвивейте.
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Как анонсировал Хирн на своей страничке в Twitter, бой украинского спортсмена состоится 12-го октября в Чикаго (США) на арене WintrustArena, которая вмещает более 10 тысяч человек.
Остальные детали промоутер пообещал сообщить на следующей неделе, в том числе и имя соперника.
Save the date! @usykaa is coming @dazn_usa ! Full show details dropping next week 👀 #October12 @wintrustarena @AKrassyuk @KlimasBoxing 🇺🇦 pic.twitter.com/ib65vbGD1t— Eddie Hearn (@EddieHearn) 15 August 2019
Отметим, что соперником Усика должен был стать камерунский боксер Карлос Такам, однако этот поединок находится под угрозой срыва.
По словам Такама, у него есть несколько предложений о бое.
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