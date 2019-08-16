Переключиться на мобильную версию

Усик узнает имя своего соперника на следующей неделе

Комментариев: 1
Промоутер украинского боксера анонсировал его дебют в супертяжелом дивизионе.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Известный британский промоутер Эдди Хирн, возглавляющий компанию Matchroom Boxing, сообщил важные подробности предстоящего дебюта украинского боксера Александра Усика в хэвивейте.

Читай также: Усик показал собственную версию сериала Бригада

Как анонсировал Хирн на своей страничке в Twitter, бой украинского спортсмена состоится 12-го октября в Чикаго (США) на арене WintrustArena, которая вмещает более 10 тысяч человек.

Остальные детали промоутер пообещал сообщить на следующей неделе, в том числе и имя соперника.

Отметим, что соперником Усика должен был стать камерунский боксер Карлос Такам, однако этот поединок находится под угрозой срыва.

По словам Такама, у него есть несколько предложений о бое.

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик, Эдди Хирн
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
УсяПусяВатная  (аноним)  16.08.2019, 13:04
Оценка:  0
УсяПусяВатная
Падберут какова та мешка, скрепнава, желательна русскага. Вазможна, эта будет Шарий. Будет бой двух на всю головушку праваславных чад масковскаго патриархата)))).
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь