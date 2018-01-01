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Стало известно, когда Сауль Альварес проведет следующий бой

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Имя следующего соперника мексиканского боксера не сообщается.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Getty Images

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBA Сауль Альварес (51-1-2, 35 КО) свой следующий бой проведет в ноябре.

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Как стало известно ESPN, поединок состоится 2-го ноября. Об этом изданию сообщал президент промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес. При этом имя следующего соперника "Канело" не называется.

Ранее сообщалось, что IBF лишил Сауля Альвареса титула из-за отказа провести бой с Сергеем Деревянченко.

По мнению мексиканца, он несправедливо потерял звание чемпиона мира.

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Теги: бокс, Сауль Альварес
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