Стало известно, когда Сауль Альварес проведет следующий бой

Имя следующего соперника мексиканского боксера не сообщается.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBA Сауль Альварес (51-1-2, 35 КО) свой следующий бой проведет в ноябре.

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Как стало известно ESPN, поединок состоится 2-го ноября. Об этом изданию сообщал президент промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес. При этом имя следующего соперника "Канело" не называется.

Ранее сообщалось, что IBF лишил Сауля Альвареса титула из-за отказа провести бой с Сергеем Деревянченко.

По мнению мексиканца, он несправедливо потерял звание чемпиона мира.