Кличко ночью на доске для серфинга прокатился по Днепру

Владимир Кличко активно проводит свободное время.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко по-прежнему активно занимается спортом.

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Украинец прокатился на доске для серфинга по Днепру. Вначале Владимир держался за трос, однако потом отпустил его и продемонстрировал отличную координацию.

Примечательно, что Кличко решил покататься в ночное время.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко решил не возобновлять боксерскую карьеру.