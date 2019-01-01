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Кличко ночью на доске для серфинга прокатился по Днепру

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Владимир Кличко активно проводит свободное время.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко по-прежнему активно занимается спортом.

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Украинец прокатился на доске для серфинга по Днепру. Вначале Владимир держался за трос, однако потом отпустил его и продемонстрировал отличную координацию.

Примечательно, что Кличко решил покататься в ночное время. 

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко решил не возобновлять боксерскую карьеру.

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Теги: бокс, Владимир Кличко, Киев, Днепр, серфинг, видео
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