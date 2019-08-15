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Фьюри назвал победителя в бою Ковалев - Ярд

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По словам британца, Энтони Ярд завоюет чемпионский титул в этом бою.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Именитый супертяжеловес Тайсон Фьюри дал свой прогноз на предстоящий бой чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергея Ковалева против британского боксера Энтони Ярда.

По мнению "цыганского короля", 27-летний претендент на чемпионский титул отправит своего соперника в нокаут.

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"Считаю, что Ярд отправит Ковалева в нокаут. Он не победит по очкам, а именно выиграет досрочно. Думаю, именно так ему нужно побеждать в России. Если ты хороший боксер - ты побеждаешь, а если плохой - проигрываешь.

Преимущество родной страны лично для меня ничего не значит, но для многих людей, которые не являются прирожденными бойцами, это важный фактор. Лично я могу боксировать хоть на круизном лайнере, хоть в опустошенном бассейне.

Посмотрим, из чего сделан Ярд. Думаю, все у него получится. Нет, Ковалев - хороший чемпион, но молодой боксер обязан побеждать старшего. Я должен это сделать и он станет славным молодым чемпионом", - цитирует Фьюри Mirror.

Напомним, бой Ковалев - Ярд состоится 24-го августа в Челябинске (Россия). Вашему вниманию прогнозы и ставки букмекеров на этот поединок.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Энтони Ярд, Сергей Ковалев
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Комментариев (1)
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ВоблаВологда  (аноним)  15.08.2019, 18:47
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ВоблаВологда
Совершенно верно. Фьюри-наш мужик, бандеровец)))). Сказал же, кацапу дадут пиздюлей, лапти отлетят к ебени матери, скрепы выйдут через задний проход.
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